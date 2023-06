da redação

O Ministério Público disse que também apresentou um relatório feito pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren-TO), que apontou a ausência do profissional no mês de maio e em todos os meses subsequentes.

Em caso de descumprimento, o Estado deve pagar multa de R$ 20 mil por dia. A SES afirmou que neste mês de julho o Hospital Regional de Gurupi (HRG) está com todos os plantões cobertos e abriu um chamamento público para contratação de profissionais.

Nota da Sec. Est. de Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informa que trabalha para manter as escalas médicas em todas as unidades hospitalares de sua gestão completas. Especificamente, o Hospital Regional de Gurupi (HRG), está neste mês de junho, com todos os plantões cobertos, por profissionais para atender a população.

A SES-TO informa ainda que está com chamamento público aberto para contratação de profissionais médicos de todas as especialidades e agora aprovou no Conselho Estadual de Saúde (CES-TO) a estratégica para contratação de pessoa jurídica que ficará responsável pela contratação de ginecologistas e pediatras, profissões escassas no mercado, principalmente para trabalharem no interior do Estado para atender as unidades hospitalares.