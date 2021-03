O Vereador Professor Davi Abrantes (PTB) solicitou à Secretária Municipal de Educação, Amanda Pereira Costa, via ofício entregue neste mês de Março, a prorrogação das aulas remotas da Rede Municipal de Ensino da cidade. De acordo com o parlamentar o momento requer muito cuidado.

da redação

“Fui pessoalmente me encontrar com a Secretária que mais uma vez nos recebeu muito bem no gabinete dela. Conversamos sobre muitos assuntos, mas este, com certeza é o que tem nos deixado mais em alerta neste momento. O mundo todo tem passado por dificuldades por conta da pandemia que infelizmente ainda não foi controlada. É uma situação que requer muita discussão e sensibilidade de todos. Só queremos que as aulas sejam retomadas com segurança.”

A Secretária também enfatizou a responsabilidade em torno do tema. “Olha, toda discussão do retorno presencial está sendo feita junto aos diretores de escolas para que isso aconteça de forma mais responsável possível. Então, o vereador nos solicitou a protelação deste tempo, para que retornemos mais à frente. Mas nós também temos um Comitê e todo um direcionamento sobre isso. Aguardaremos até o dia 31 de março para ver a evolução destes números relacionados à Covid-19. Então, é a partir disso que vamos fazer uma discussão, tanto com a prefeita quanto com os nossos diretores de escolas e com a comunidade escolar, para visualizarmos, se é possível o retorno presencial agora, ou se vamos protelar as aulas remotas no município.”

O parlamentar também discutiu outro assunto muito relevante para a área educacional da cidade que é o início dos estudos para adequação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR). A indicação nº 010/2021 referente ao assunto foi protocolada pelo vereador no dia 04 de Janeiro e aprovada no dia 03 de Fevereiro durante a 2ª Sessão Ordinária do mês de Fevereiro. Na indicação o vereador também apontou que é preciso adequar as diferenças entre níveis salariais dos educadores do município.

Davi Abrantes também chamou atenção para a Resolução nº 2/2009, do Conselho Nacional de Educação (CNE) que relaciona 13 princípios orientadores para adequação do PCCR. Entre estes princípios estão: acesso à carreira por concurso público; progressão salarial na carreira por incentivos que contemplem titulação, experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento pessoal; jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral.

“Fiquei muito feliz em saber que esta indicação tomou forma e agora já caminha para uma possível solução. Em conversa com a Secretária Amanda Costa as notícias foram muito boas. Já há movimentação no sentido de formar as Comissões que darão seguimento as discussões e elaboração do Plano. Vim da educação e estarei sempre lutando pela área. Reforço que o PCCR é um assunto que deve ser bem conversado e os estudos para sua elaboração são primordiais para adequação justa e correta.”