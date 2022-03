O acidente aconteceu na casa da avó da criança, no centro da cidade, na noite deste último sábado (05). A mãe da vítima contou à polícia que havia saído para ir ao mercado no momento do acidente.

Da redação

A Polícia Militar relatou que foi informada sobre o caso pela equipe do Samu na UPA de Gurupi. A mãe das crianças disse que estava com as duas filhas, de sete e quatro anos, mas precisou ir ao mercado por volta das 19h e deixou as crianças sozinhas.

Pouco tempo depois uma vizinha ligou desesperada, avisando que uma das crianças havia morrido e pedindo para que ela retornasse imediatamente. A menina ainda foi socorrida, mas não resistiu. A causa de como ocorreu o acidente não foi divulgada.