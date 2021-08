Um incêndio em uma residência foi registrado nesta terça-feira (03) no Bairro Muniz Santana, em Gurupi. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram iniciadas por uma criança, que ateou fogo em um colchão.

por Régis Caio

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para conter um incêndio em residência. “No local encontramos um dos quartos em chamas, logo iniciamos o combate utilizando uma linha de mangueira da viatura extinguimos por completo o fogo”, informou os militares.

No momento do incêndio estavam cinco crianças na residência, com idades de 3, 5, 7, 10 e 12 anos, sem a presença da responsável, e uma delas ateou fogo no colchão. Vizinhos perceberam e resgataram as crianças no interior do imóvel.

“As crianças não precisaram de atendimento médico, pois não sofreram nenhuma lesão. Após a extinção das chamas acionamos a policia militar tendo em vista que a responsável pelas crianças não compareceu ao local. A PM acionou o conselho tutelar”, destacou o Corpo de Bombeiros.