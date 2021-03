Nesta etapa, são 1.197 doses da Coronavac que serão aplicadas em três pontos: UBS Sol Nascente, Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha (Centro) e Feira Coberta da Rua 13, saída para Peixe, a partir das 8 horas até enquanto durar as doses.

da redação

Nesta quinta-feira, 1º de abril, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação de Imunização, realizará a vacinação contra Covid-19 dos idosos de 68 e 69 anos.

Conforme o Secretário Municipal de Saúde, Valdeci Júnior, a vacinação será no modelo drive thru, mas as pessoas que não têm veículos poderão ir aos pontos e contarão com toda uma estrutura confortável para aguardar pela dose. “Montaremos tendas, disponibilizaremos cadeiras com distanciamento, água, para que o nossos idosos possam aguardar a sua vez de receber a dose com o conforto que merecem”, destacou.

A Coordenadora de Imunização, Jucileia Lima, explicou que nesta remessa foram recebidas 1.550 doses, mas destas, 350 são disponibilizadas para a segunda dose de idosos acima de 80 anos e profissionais da saúde. Destacou que em cada ponto de vacinação haverá quatro vacinadoras, oito agentes de saúde, quatro fiscais de trânsito, além do apoio de policiais e do Detran.

A prefeita Josi Nunes comemora o recebimento dessa nova remessa que possibilita a faixa etária, mas continua alertando a população para que mantenha os cuidados de higiene, o distanciamento social, e não aglomere, em especial, nesse feriado.