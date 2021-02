Na tarde desta terça-feira, 02, começou a aplicação das doses da vacina AstraZeca em Gurupi. Os primeiros a receberem esse imunizante foram os profissionais da saúde que atuam no 4º Batalhão da Polícia Militar. Após 90 dias da primeira dose, devem receber a segunda.

Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi recebeu 980 doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. O município já vem imunizando os profissionais da saúde, que estão na linha de frente no enfrentamento à pandemia, com as doses da Coronavac. Já foram vacinados até às 14 horas desta terça-feira, 790 pessoas.

O secretário municipal de Saúde, Zander Luis Guimarães, comenta que o município dá mais um importante passo para a imunização contra a covid-19 com as vacinas da Fiocruz e a expectativa é que logo os grupos prioritários sejam ampliados, conforme o município for recebendo mais doses.

O Comandante do 4º BPM, tenente-coronel Jaime Porfírio, demonstrou satisfação em ver os profissionais da saúde do batalhão receberem as doses e afirmou que os militares desta área em Gurupi são os primeiros do Estado a receberem a vacina. E ainda disse que espera com bastante otimismo que logo todos os militares possam entrar nos grupos prioritários.

A prefeita Josi Nunes (PROS) acompanhou a aplicação das doses no quartel militar e reafirmou a parceria entre município e estado e, segundo ela, os profissionais da saúde da PM não poderiam deixar de receber a vacina. Ela externou a felicidade em poder acompanhar esse momento e destacou a importância destes profissionais nesse processo de enfrentamento à pandemia.

No 4º BPM, 11 profissionais da saúde receberam as doses.