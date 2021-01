Nesta terça-feira (12) a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), se reuniu com o secretário estadual da Saúde, Edgar Tolini, para falar sobre o plano de vacinação contra a Covid-19. A prefeitura foi em busca de mais informações sobre a imunização e pediu prioridade, para que Gurupi seja um dos primeiros municípios a receber as doses.

O secretário estadual de Saúde afirmou que o Tocantins vai seguir o programa nacional de imunização, que é coordenado pelo Ministério da Saúde. “Como já foi divulgado pelo ministério, a partir do dia 21 de janeiro até o dia 10 de fevereiro nós já estaremos recebendo as primeiras doses. É uma logística muito grande. O ministério tem feito um esforço e todos estão trabalhando para ofertar à população, principalmente ao grupo prioritário, a vacina”, destacou o secretário, lembrando que ainda estamos vivenciando uma pandemia e que todas as medidas de prevenção devem ser mantidas para evitar a transmissão da Covid-19.

Durante o encontro a prefeita de Gurupi destacou que já esteve no Ministério da Saúde em busca de mais informações e que está acompanhando todo esse processo de imunização. “Todo o processo será orientado pelo Ministério da Saúde, que vai adquirir essas vacinas e vai fazer a distribuição. Cada município será responsável de buscar essa vacina, aqui na secretaria Estadual de Saúde. E nós vamos ficar alerta para que na hora que essas vacinas chegarem aqui, Gurupi será a primeira da fila”, afirmou a prefeita Josi Nunes.

Segundo a prefeita de Gurupi, os primeiros a serem imunizados na cidade devem ser os idosos e os profissionais da saúde. “Quanto aos idosos, estamos aguardando definição do Ministério da Saúde sobre a idade, se será acima dos 80 ou dos 70 anos. E os profissionais da saúde também estão no grupo prioritário, inclusive os que atuam em departamentos administrativos da saúde. Eu só quero deixar a comunidade de Gurupi tranquila, porque estamos atentos. Quando surgir a primeira possibilidade da vacina no Tocantins, eu estarei aqui [Secretaria Estadual de Saúde], junto com a equipe da saúde, para buscar essa vacina e levar para o povo de Gurupi”, declarou Josi Nunes, pedindo que a população continue seguindo as orientações de prevenção à Covid-19, como lavar às mãos, usar a máscara e manter o distanciamento social.