A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que até às 14 horas desta terça-feira, 04, foram confirmados 21 novos casos de Covid-19 na cidade. Testaram positivo 17 mulheres com idades, entre 13 e 75 anos, e quatro homens com idades, entre 19 e 47 anos.

da redação

Foram informadas 18 altas de pacientes que estavam em tratamento assistidos pelas unidades básicas de saúde, sendo nove homens e nove mulheres.

Na UPA quatro homens, entre 19 e 49 anos, e duas mulheres, entre 41 e 59 anos, foram submetidos aos exames swab.

No Centro de Triagem sete homens, entre 04 e 54 anos, e seis mulheres, entre 03 e 55 anos, realizaram os testes swab. Cinco pessoas realizaram os testes rápidos e receberam resultados negativos.

No Hospital Unimed um homem, de 28 anos, e três mulheres, entre 26 e 33 anos, coletaram material para o exame swab.

Nas UBSs Rosendo Barbosa de Araújo (Centro), Ney Luz e Silva (Nova Fronteira) e Pr. Moisés Martins da Rocha (Sol Nascente) 34 pessoas foram submetidos aos exames swab, sendo 18 homens, entre 01 e 68 anos, e 16 mulheres, entre 22 e 57 anos.

Nas farmácias foram realizados 19 testes rápidos, todos com resultados negativos.

Gurupi contabiliza nesta terça-feira, 31.160 casos descartados; 69 casos suspeitos; 9.974 casos confirmados, destes: 8.141 pessoas estão recuperadas, 1.647 estão em tratamento, e 186 pessoas vieram a óbito.

Confirmações de óbitos

A Vigilância Epidemiológica recebeu nesta terça-feira a notificação de quatro mortes em decorrência de complicações causadas pela covid-19. Destas, três ocorreram no dia 29 de abril e uma no dia 1º de maio.

Um dos registros é um homem, de 69 anos, que estava internado no Hospital Regional de Gurupi. Ele era hipertenso, diabético e teve complicações durante o tratamento.

Outro registro é de um homem, de 64 anos, que também estava em tratamento no Hospital Regional de Gurupi.

Outro homem, de 33 anos, internado no HRG também não resistiu as complicações do vírus.

Mais um homem, de 62 anos, também está entre as vítimas. Ele estava internado no HRG e morreu no dia 1º de maio.

Internações

Na UTI do hospital Unimed estão internadas duas mulheres, de 62 e 65 anos. Na ala clínica dois homens, de 26 e 38 anos, estão em tratamento.

Na UTI-Covid do Hospital Regional de Gurupi estão internados 14 homens, entre 24 e 77 anos, e 12 mulheres, entre 29 e 90 anos. Enquanto na ala clínica, estão em tratamento três mulheres, entre 43 e 65 anos, e um homem, de 79 anos.

Na UPA, dois homens, de 44 e 51 anos, confirmados com covid, estão em tratamento. Duas mulheres, de 64 e 73 anos, e um homem, de 50 anos, estão em observação na ala para casos suspeitos.

Você pode conferir a taxa de ocupação de leitos do Estado clicando aqui.

Recomendações

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco e alerta sobre a importância da higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool 70%, uso da máscara.

Ressalta que o esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo Coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.

Disque Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, aglomerações, desrespeito ao distanciamento social e ao decreto publicado pela prefeitura pode denunciar pelos canais: 3315-0077, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas; e (63) 9-9206-5245 – WHATSAPP, disponível 24 horas; e ainda pelo disque denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127.