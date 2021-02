Share on Twitter

Share on Facebook

O Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus de Gurupi informou que até às 14 horas desta terça-feira, 02, foram confirmados 45 novos casos de Covid-19 na cidade, resultados de exames sorológicos, Swab e testes rápidos. Testaram positivo, 25 mulheres com idades entre 01 e 80 anos, e 20 homens, entre 03 e 67 anos.

da redação

A vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde informou a alta de 24 mulheres e 21 homens que estavam em tratamento nas Unidades Básicas de Saúde.

Na UPA, sete pessoas testaram negativo para o vírus após a realização de testes rápidos. Foram realizados 38 exames Swab, em 22 homens, entre 20 e 82 anos, e em 16 mulheres, entre 18 e 80 anos.

No Centro de Triagem, 12 pessoas testaram negativo para o vírus após a realização de testes rápidos. Foram realizados 25 exames Swab, em 11 homens, entre 05 e 58 anos, e em 14 mulheres, entre 14 e 65 anos.

Em um hospital da rede privada, quatro homens, entre 13 e 63 anos, realizaram os testes Swab.

Em farmácias e laboratórios privados, 44 pessoas receberam o diagnóstico negativo após realização de testes rápidos.

Gurupi contabiliza nesta terça-feira, 21.375 casos descartados, 138 suspeitos, 5.936 confirmados, destes 5.386 (90,7%) pessoas estão recuperadas, 468 (7,9%) em tratamento e 82 (1,4%) vieram a óbito.

Internações

Na ala clínica de um hospital da rede privada, um homem de 63 anos recebe tratamento. Na UTI da mesma unidade estão internados um homem de 77 anos e uma mulher de 65 anos.

Na ala clínica do HRG, estão internados três homens, entre 45 a 73 anos, além de um homem de 78 anos com suspeita de estar com o vírus.

Na UTI-covid recebem tratamento, seis homens, entre 37 e 85 anos, e sete mulheres, entre 51 e 76 anos. Também estão internados com suspeita de estarem com covid-19, quatro homens, entre 47 e 82 anos.

Vacinação

Até as 14 horas desta terça-feira, 790 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19. Nesta primeira etapa estão sendo imunizados idosos abrigados na Casa do Idoso e servidores da saúde que estão trabalhando diretamente no combate à pandemia.