A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que até às 14 horas desta segunda-feira, 26, foram confirmados 24 novos casos de Covid-19 na cidade. Testaram positivo 15 mulheres com idades entre 08 e 66 anos; e nove homens com idades entre 09 e 62 anos.

da redação

Foram informadas 16 altas de pacientes que estavam em tratamento assistidos pelas unidades básicas de saúde, sendo nove homens e sete mulheres.

Na UPA 21 pessoas foram submetidas aos exames swab, sendo oito homens, entre 10 e 64 anos, e 13 mulheres, entre 01 e 69 anos.

Na Secretaria Municipal de Saúde um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 36 anos, coletaram material para a realização de testes swab.

Na UBS Sol Nascente 37 pessoas procuraram a unidade para realizar os exames swab, sendo 17 homens, entre 02 e 67 anos, e 20 mulheres, entre 09 meses e 65 anos. Nove pessoas realizaram testes rápidos, todos com resultados negativos.

Gurupi contabiliza nesta segunda-feira, 30.661 casos descartados; 167 casos suspeitos; 9.800 casos confirmados, destes: 8.070 pessoas estão recuperadas, 1.388 estão em tratamento, e 175 pessoas vieram a óbito.

Confirmações de óbitos

Foram informadas à vigilância epidemiológica oito mortes em decorrência de complicações da covid-19, em diferentes datas no decorrer deste mês de abril. Entre as vítimas estão: uma mulher, de 45 anos, que estava internada no Hospital Geral de Palmas, com embolia pulmonar, complicações respiratória, entre outros agravos, que ocasionaram a morte no dia 05 de abril.

Outra morte ocorreu no dia 08 de abril, de um homem de 50 anos, que estava internado com no Hospital Geral de Palmas, com pneumonia, positivo para covid e outras complicações.

Um homem, de 86 anos, hipertenso, confirmado com o vírus, morreu no dia 12 de abril, no Intensicare IPO – Palmas.

Um homem, de 42 anos, que estava em tratamento no Hospital Unimed de Palmas, com embolia pulmonar, septicemia, pneumonia, confirmado com covid, morreu no dia 13 de abril.

Foi registrado no dia 14 de abril, o óbito de um homem, de 54 anos, obeso e hipertenso, que estava em tratamento no Hospital Unimed de Palmas. Além da covid, ele teve um infarto cerebral.

Uma mulher, de 89 anos, diabética e positivo para covid, internada no Hospital Unimed de Palmas, sofreu um AVC e morreu no dia 18 de abril.

Mais uma mulher foi vítima das complicações ocasionadas pela covid-19. Ela tinha 55 anos, esteve em tratamento no Hospital Regional de Gurupi, apresentou fibrose pulmonar, insuficiência renal e foi a óbito no dia 24 de abril.

Ainda no dia 24 de abril, outra mulher, de 41 anos, também internada no Hospital Regional de Gurupi, não resistiu às complicações causadas pela covid-19.

Internações

No Hospital Unimed, um homem de 75 anos, recebe tratamento na UTI, enquanto dois homens, de 39 e 56 anos, estão na ala clínica do hospital.

O Hospital Regional de Gurupi e a UPA não repassaram informações sobre internações nesta segunda-feira. Você pode conferir a taxa de ocupação de leitos do Estado clicando aqui.

Recomendações

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco e alerta sobre a importância da higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool 70%, uso da máscara.

Ressalta que o esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo Coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.

Disque Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, aglomerações, desrespeito ao distanciamento social e ao decreto publicado pela prefeitura pode denunciar pelos canais: 3315-0077, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas; e (63) 9-9206-5245 – WHATSAPP, disponível 24 horas; e ainda pelo disque denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127.