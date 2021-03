O homem estava em uma cela de triagem quando apresentou os sintomas e não chegou a ter contato com outros detentos. O caso foi na Unidade Penal de Gurupi. Conforme a Secretaria da Cidadania e Justiça, é o primeiro caso de morte de preso no Tocantins, vítima da doença.

da redação

Foi registrada nesta segunda-feira (22) o primeiro caso de morte de preso por causa da covid-19 no estado. Segundo reportagem do G1 Tocantins, o falecimento foi de um detento que tinha 51 anos, que tinha entrado na unidade no dia 02 de março e começou a apresentar sintomas da doença 13 dias depois, no dia 15.