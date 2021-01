A campanha começou na manhã desta quinta-feira (21) e contou com a presença da Prefeita Josi Nunes, do Secretário Municipal de Saúde Zander Luis, do Presidente da Câmara Rodrigo Maciel e da Diretora do Hospital Regional, Cristiane Uchoa.

por Régis Caio

A primeira pessoa a ser vacinada foi a técnica de enfermagem Maria do Rosário Moreira Conceição, de 60 anos. Logo após, o médico Álvaro Rocha de Alencar, de 77 anos. A enfermeira Luciana Ferreira foi a terceira imunizada. A quarta dose foi aplicada na psicóloga Emília Vieira, de 57 anos.

Gurupi recebeu 962 doses da CoronVac e vai priorizar a vacinação dos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia, além de idosos que vivem em asilos. “Estamos dando início a esta campanha com objetivo de conter o vírus aqui em Gurupi, com apoio de todos conseguiremos”, disse a prefeita Josi Nunes.

De acordo com o Secretário Zander Luis serão 13 salas de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde que estarão em funcionamento para a aplicação da dose nos profissionais da linha de frente. “Na Casa do Idoso as vacinas serão enviadas para que sejam aplicadas pelos profissionais que trabalham no local”, destacou.

Durante discurso o presidente da Câmara, Rodrigo Maciel, enfatizou como histórico este dia em Gurupi. “A ciência venceu. Hoje o sentimento é de esperança e a cada dia venceremos aos poucos esse terrível vírus”, afirmou.

Participaram ainda do evento os vereadores César da Farmácia, Colemar da Saborelle, Débora Ribeiro, Ivanilson Marinho, Leda Perini, Matheus Monteiro, Rodrigo Ferreira e Zezinho da Lafiche.