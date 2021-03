Atuar desde a educação bucal nos mais diversos aspectos, realizar tratamentos, ter especialistas em diversas áreas de atuação da odontologia e outros profissionais parceiros, com uso de materiais e tecnologias avançadas mais modernas do mercado, são alguns dos diferenciais do Instituto Rank em Gurupi, na região sul do Tocantins.

da redação

Segundo uma das profissionais do Instituto, a Dra. Rise Rank, o acompanhamento de gestantes para educar nos cuidados com a saúde bucal do bebê e a orientação sobre a forma correta da respiração da criança, são questões trabalhadas por eles. “Não fazemos apenas tratamentos, nós educamos as pessoas para que saibam como se prevenir para evitar problemas futuros. A respiração por exemplo é uma área que trabalhamos como muito destaque. Quando respiramos errado, além de prejudicar a saúde bucal, pode gerar problemas no sono, na coluna, de concentração mental, afetando toda qualidade de vida da pessoa”, explicou Rank.

O instituto é formado por uma parceria de profissionais altamente qualificados reconhecidos no mercado e que se destacam nas atividades que realizam. Além da Dra. Rise Rank, o Instituto tem os seguintes profissionais: Dr. Marcos Rank Implantodontista e Especialista em prótese dental, Dra Joana Estela Odontopediatra e Especialista em Halitose e Dra. Lara Gama atende na Estética da Harmonização Facial.

A ortodontia é uma das áreas de atuação do Instituto e têm como destaque o aparelho Invisalign. Aperelho invisível, estético, confortável, prático, moderno e com o menor tempo de uso em comparação aos tradicionais. Conheça mais no link: https://www.invisalign.com.br/

O Instituto Rank funciona no centro de Gurupi e passa atualmente por nova ampliação, tanto na infraestrutura, quanto no quadro de profissionais. Mais informações sobre os trabalhos realizados pelo Instituto podem ser adquiras também pela página: instagram.com/institutorank/