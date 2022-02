“Iremos recorrer dessa decisão a fim de buscar a sua liberdade. Ele sempre cumpriu com todas as medidas impostas e os fundamentos que o Ministério Público utilizou foram muito vagos e sem provas documentais ou testemunhais, meras alegações”, ressaltou.

Comparecimento mensal em juízo até o 5º dia útil para informar e justificar as atividades laborais, bem como atualização de endereço, telefone e local de trabalho;

Proibição de se ausentar da Comarca por mais de oito dias sem prévia comunicação; proibição

Proibição de frequentar bares, boates ou ambientes similares, cujos estabelecimentos tenham o comércio de bebidas alcoólicas como uma das principais atividades, bem como a proibição de ingerir quaisquer tipos de bebidas alcoólicas.

Proibição de se ausentar do país.

O descumprimento de qualquer das medidas implicaria no restabelecimento da prisão do condenado. E, segundo o Ministério Público, foi o que aconteceu. No dia 26 de novembro de 2021, Pisoni teria sido visto em um restaurante no centro de Gurupi no período noturno ingerindo bebida alcoólica, o que fez com que a promotoria pedisse a decretação da prisão.