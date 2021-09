Com a expectativa de pavimentação da T.0-375 comerciantes que atuam na região do Trevo da Praia esperam de forma ansiosa atrair mais clientes e investirem ainda mais em seus negócios.

por Régis Caio

Com a rodovia estadual totalmente pavimentada a região do Trevo será beneficiada em todos os aspectos, dentre eles, o comércio. Muitos microempreendedores da região estavam nesta quinta-feira (02) animados com a assinatura da ordem de serviço feita pelo governo estadual.

“Estamos com uma boa expectativa para essa pavimentação da estrada do Trevo da Praia, daí poderemos oferecer ainda mais atrativos para os nossos clientes”, afirma a comerciante Nice Tavares, proprietária de uma comércio às margens da TO-365.

Nice há anos atua no ramo alimentício, ela conta que vende almoço por encomenda e que não faz isto diariamente devido a poeira. “Com o asfalto venderei almoço todos os dias, pois o movimento de pessoas é grande circulando aqui na beira da estrada, não dá para vender nessa poeira”, destaca.

Já o fazendeiro Lusmar Soares Filho estará investindo em um posto de combustível bem na entrada do distrito. “O movimento vai aumentar com a pavimentação, pois aqui é rota do turismo e toda comunidade será beneficiada com a geração de empregos”, disse.