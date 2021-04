A Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Imunização dá início nesta quinta-feira, 15, à campanha de vacinação contra a Influenza.

Da redação

Conforme a coordenadora de Imunização, Jucileia Lima, as doses contra a Influenza serão aplicadas nas unidades básicas de saúde que fazem doses de rotina, no período vespertino, das 13h às 17h, sendo as unidades dos setores Parque das Acácias, Pedroso, Waldir Lins, Vila Nova, Vila Íris, Vila São José e João Manoel dos Santos (Rua 6).

De acordo com a coordenação, na quinta-feira, 15, e sexta-feira, 16, serão vacinadas as crianças de 06 meses a 05 anos 11 meses e 29 dias. Do dia 19 de abril a 23 de abril, será a vez das gestantes; do dia 26 de abril a 30 de abril, devem ser vacinadas as puérperas, e do dia 03 de maio a 07 de maio os profissionais da saúde.

Os demais públicos serão vacinados conforme o recebimento de novas doses. Para esta etapa foram disponibilizadas 2.930 doses.

Jucileia ressalta que as pessoas que tomaram a vacina contra Covid-19 deve tomar a da Influenza somente após 14 dias. “Pedimos que fiquem atentos à data que receberam a dose da Covid”, ressalva completando que pessoas com suspeita de Covid-19 ou sintomas de outras infecções também precisam adiar a vacinação para o vírus influenza.

A Coordenadora da Imunização explica que excepcionalmente neste ano, idosos não serão os primeiros a serem imunizados para evitar conflito com o calendário de vacinação contra a Covid-19.