Na manhã dessa terça-feira,31, o comando do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), tenente-coronel Weslley Dias Costa e o Major Dennys Gomes Dalla, se reuniram com a Promotora da Vara de Execuções Penais e Juizado Especial da Comarca de Gurupi, Luma Gomides de Souza, para tratar entre outros assuntos da elaboração de Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCO’s) realizados por policiais militares da unidade.

da redação

A reunião ocorreu na sede do Batalhão com a presença dos demais oficiais. Os policiais militares do Batalhão são capacitados para a lavratura dos TCO’S que vem sendo elaborados pelo sistema Mobile PMTO desde janeiro de 2021.

Na oportunidade, a Drª Luma Gomides de Souza, parabenizou a PM pelo trabalho que vem sendo desenvolvido na unidade e se colocou à disposição para outras demandas.

A parceria com o Poder Judiciário e a Promotoria de Justiça, todos ganharam. Hoje, apesar das dificuldades o nosso trabalho tem fluido de maneira mais rápida, pois não gastamos tempo em deslocamento para delegacia e nem aguardando para o delegado confeccionar o termo. O TCO é o disciplinador da sociedade e a garantia de direitos aos cidadãos. O portal de acesso deste a justiça e a resolução de seu problema. Disse o comandante.