A solenidade mantém a tradição militar das passagens de comando. O Tenente-Coronel Jaime Porfírio de Souza passou o comando para o Tenente-Coronel Weslley Dias Costa.

por Régis Caio

“Espero fazer um bom trabalho e realizar todos os procedimentos de Segurança Pública em prol da comunidade gurupiense e da região sul do estado. O Jaime deixa um legado e desejo sucesso ao seu novo desafio”, disse o novo comandante W.Costa.

O evento contou com a presença do governador do Tocantins Mauro Carlesse juntamente com o comandante da PMTO, coronel Silva Neto e ambos lançaram o sistema “PMTO MOBILE”, que consiste em um sistema de tecnologia embarcada que otimizará o atendimento policial militar à sociedade tocantinense.

A solenidade ocorreu ainda a criação do Centro de Operações Policias Militares (COPOM) e a entrega da última etapa da reforma do 4º BPM além do lançamento da operação Cidade Blindada, com o reforço do policiamento preventivo e intensificação das ações de combate à criminalidade em Gurupi e região.