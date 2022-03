Na noite desta sexta-feira, 11, será assinada a Ordem de Serviço para a obra de ampliação da Central de Abastecimentos de Alimentos (Ceasa), de Gurupi que fica às margens da BR 153, sentido sul.

da redação

Para a obra, foram conseguidos pelo senador Eduardo Gomes R$ 5 milhões que serão investidos para modernização e ampliação.

O evento acontecerá a partir das 19h, no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha, com a presença do senador Eduardo Gomes e dos deputados federais, Carlos Gaguim e Professora Dorinha Seabra.

Para a Prefeita Josi Nunes essa parceria com a bancada federal é essencial para o desenvolvimento da cidade, e estes recursos alocados pelo senador Eduardo Gomes, chegam em boa hora para trazer melhorias a esta central de abastecimento e proporcionar melhor qualidade a quem utiliza o local. “É um momento importante para este setor e convidamos a todos, em especial, os pequenos produtores, que estejam conosco neste momento”, convidou.

A Ceasa é destinada a aprimorar a comercialização e distribuição de produtos hortifrutigranjeiros.