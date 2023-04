da redação

No evento, a palestrante frisou a importância da pessoa assumir as rédeas da sua vida, e se tornar o responsável por todas as suas ações, para que haja o crescimento profissional e pessoal é necessário que cada um sacrifique o que gosta para conquistar o que deseja, “devemos aprender com os erros das outras pessoas, precisamos aprender a sermos donos da nossa história, pois o seu sucesso só depende de você,” afirmou Tudy Vieira.

O Deputado Estadual Eduardo do Dertins falou da importância de sermos protagonistas da nossa história e ressaltou o valor que a Roda Viva tem na vida das pessoas, pois desde de fevereiro de 2002, ações são executadas pela Associação, contribuindo na formação profissional e pessoal do cidadão que participou de alguma ação e agora pós pandemia a Roda Viva, retoma as ações presencias e atendendo todo Estado de Tocantins.

Como forma de agradecimento, o deputado fez homenagem a sua esposa Leila Bonagura, a gerente do Sebrae Paula Alencar , a palestrante Tudy Vieira e ao diretor do Cem de Gurupi , Prof João Rosado. “Agradecer é uma forma de reconhecimento por tudo que vocês fazem pela Roda Viva”.

A gerente do Sebrae , Paula Alencar, agradeceu a parceria e parabenizou os mais de duzentos participantes da palestra, afirmando que são momentos como esse, que fazem a diferença em nossa vida. Já a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, ressaltou a importância das parcerias e da Roda Viva para o município, destacando os serviços prestados pelo Deputado Eduardo do Dertins em Gurupi.

Estiveram presentes no evento, Sargento Jenilson, Thiago Miranda presidente da Unirg, Antônio Carlos Pakalolo Diretor Regional de Ensino e os vereadores, Zezinho da Lachife, Mateus Monteiro, Ronaldo Lira e César da Farmácia, dentre outras autoridades.