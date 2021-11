Para melhor atender às mulheres, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a oferta de atendimentos de ultrassonografia na Clínica da Mulher. A partir de agora, as gurupienses terão acesso aos exames de ultrassonografias de rotina, como a transvaginal, de mamas e axilas, a pélvica e as obstétricas, tudo na rede municipal de saúde.

“Com a ampliação dos exames de ultrassonografias obstétricas estimamos atender até 250 pacientes por mês, aumentando o nosso atendimento e agilizando a realização destes procedimentos na rede pública municipal de saúde”, afirmou a gerente da Clínica da Mulher de Gurupi, Angélica Alves de Alcântara.

O secretário municipal de Saúde, Vânio Rodrigues, destacou que além da ampliação dos atendimentos de ultrassonografia, a Clínica da Mulher também conta, desde o mês de outubro, com o Serviço Municipal de Mamografia. “Com este serviço disponível no município, a mamografia também não será mais encaminhada para a regulação estadual, no Hospital Regional de Gurupi, acontecendo então na Clínica da Mulher, agilizando o atendimento”, frisou.

Ainda segundo o secretário, a realização dos exames de mamografia e de ultrassonografia já começaram. “No momento estamos atendendo as mulheres que estão na fila de espera, que estavam aguardando para realizar estes exames tão importantes para a prevenção de várias doenças”, afirmou Vânio Rodrigues.

Além da ampliação destes serviços, a Clínica da Mulher também realiza atendimentos na área do planejamento familiar com a realização de procedimentos contraceptivos e também orientação às famílias. As gestantes de alto risco também recebem atendimento especializado na Clínica da Mulher de Gurupi, que conta ainda com o Centro Avançado de Controle de Citologia (CAICC), com a oferta de atendimentos ginecológicos e coleta de citologia, mais conhecido como Exame Papanicolau.

Atendimentos

Os atendimentos na Clínica da Mulher são realizados por meio de encaminhamento ou pedido médico das unidades básicas de saúde. “As UBS encaminham para nós, mas as gestantes podem ir pessoalmente com o pedido ou encaminhamento que agendamos para dar mais agilidade, já que o atendimento delas é prioritário”, explicou Angélica.

A gestante deverá comparecer com o cartão SUS, documentos pessoais e pedido do exame feito pelo médico que acompanha o seu pré-natal.

A unidade funciona de segunda à sexta-feira, das 07 às 17 horas, e fica na Rua L, do Setor União. Mais informações pelo telefone (63) 3313-1437.