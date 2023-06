da redação

A polêmica em torno do projeto de empréstimo de 58 milhões de reais ao Banco do Brasil para investimentos em infraestrutura da cidade de Gurupi reflete a divisão de opiniões e o embate político que permeia o cenário municipal. Enquanto a prefeita Josi Nunes e seus aliados defendem a necessidade urgente de melhorias, a oposição levanta questionamentos sobre os possíveis impactos financeiros e a forma como o processo está sendo conduzido.

A discussão entre Zezinho da Lafiche e Débora Ribeiro teve início quando a vereadora questionou os impactos financeiros e que era contra o PL. “Eu sei que esse projeto será aprovado, pois a prefeita tem a maioria aqui na casa, no entanto eu tenho direito de ser contra e ninguém vai me calar e nem me impedir de dizer o que penso aqui nesta casa, a atual gestão não vai conseguir realizar essas obras, isso é maquiar a cidade”, disse a vereadora.

Já Zezinho, por sua vez, defendeu veementemente a proposta da prefeita, argumentando que o investimento em infraestrutura seria fundamental para o desenvolvimento e o progresso da cidade. “Nobre vereadora você torce contra Gurupi, você é daquelas que quanto pior, melhor e está usando sua cadeira para palanque político”, destacou o líder da prefeita.

Sobre o PL

O Projeto de Lei em questão, além de autorizar o empréstimo, também estabelece as diretrizes para a aplicação dos recursos, visando priorizar a melhoria da infraestrutura urbana de vários setores de Gurupi com iluminação pública de led e reforma da malha asfáltica.