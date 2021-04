Share on Twitter

Share on Facebook

O mutirão de limpeza que está sendo realizado pela Prefeitura de Gurupi para recolher entulhos e galhadas terá a segunda etapa iniciada na próxima segunda-feira (26). A ação denominada “Operação Cidade Limpa”, coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, já recolheu, desde a última segunda-feira (19), 543 toneladas de entulhos e galhadas.

da redação

A segunda etapa, que inicia na próxima segunda-feira e seguirá até o dia 01 de maio, passará por 14 bairros: São Cristóvão, União I, União II, União III, União IV e União V, Setor Sul, Casego, Cruzeiro, Jardim das Palmeiras, Novo Horizonte, Parque Primavera, Waldir Lins e Residencial Daniela.

Como funciona?

A operação recolhe entulho e galhadas, como móveis velhos, eletrodomésticos quebrados, peças de metal, restos de madeira, galhas de árvores, entre outros. Segundo a Prefeitura, por questão de operacionalização, apenas resíduos hospitalares e lixos domésticos não serão recolhidos.

A Secretaria de Infraestrutura orienta aos moradores destes bairros que um dia antes de iniciar a ação, ou seja, no domingo, coloquem o entulho e a galhada que, porventura, tenham em seus quintais, do lado de fora, para que a equipe do mutirão possa recolher entre segunda-feira e sábado (de 26/04 a 01/05).

Primeira etapa

A primeira etapa da operação, que iniciou na última segunda-feira (19) e encerra neste sábado (24), percorreu 15 bairros: Muniz Santana, Canaã, Cajueiros, Parque Residencial Cajueiros, Benedito Guida, Vila Paulista, Residencial São Paulo, Jardim Oriente, St. Leste, Jardim Sevilha, Vila São José, Jardim Flamboyant, Vila Dom Pedro, Vila Mariano e Waldir Lins II.

Beneficiada com a ação, a costureira Neuza da Silva, moradora do bairro Canaã, elogiou a iniciativa da prefeitura. “Eu achei muito bom, recolheram muito entulho aqui na minha Rua, e nessa época que tem o risco de dengue, é importante a limpeza e tudo aquilo que trouxer mais segurança para nós”, relatou.