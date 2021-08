Uma recepção que contou com a presença da prefeita Josi Nunes, vereadores, secretários municipais e servidores da secretaria de Saúde de Gurupi, foi realizada na manhã desta segunda-feira (16), na chegada do novo secretário da pasta, Vânio Rodrigues de Souza.

da redação

Vânio reassume a Saúde de Gurupi, a qual já esteve à frente entre 2017 e 2018. Ele substitui o enfermeiro Relmivam Rodrigues Milhomem, que deixou a pasta, a pedido, na última sexta-feira (13). O decreto de nomeação do novo secretário foi publicado no Diário Oficial do Município de Gurupi neste domingo (15).

Na sua recepção, Vânio se mostrou entusiasmado com o novo desafio de retornar ao cargo e gerir a saúde do município alinhado com o olhar humanizado da prefeita Josi Nunes. “Reassumo com muita humildade e o objetivo de fortalecer o sistema junto com a equipe, discutindo e ouvindo suas demandas. Agradeço pela confiança em meu nome e saibam que vão encontrar em mim um secretário inquieto, dedicado e inovador, proporcionando lá na assistência, o acesso, qualidade e humanização dos nossos atendimentos”, destacou.

A prefeita Josi Nunes enalteceu a experiência do novo secretário e expressou confiança em seu nome para estar à frente da Saúde. “Fiquei muito feliz do Vânio ter aceito o convite. Esperamos que com toda sua experiência e as parcerias que temos possamos fazer uma gestão humanizada, de acolhimento e que traga resultados positivos a contento e satisfação da nossa comunidade”, relatou.

Presenças

A recepção ao novo secretário foi prestigiada pelos vereadores Zezinho da Lafiche, Davi Abrantes, André Caixeta, Matheus Monteiro, Débora Ribeiro, César da Farmácia, Ronaldo Lira, Rodrigo Ferreira, Leda Perini, Jair Souza e Colemar da Saborelle.

Perfil

Vânio Rodrigues de Souza, 43 anos, casado, natural de Gurupi (TO). Graduado em Administração pela Associação Internacional de Educação Continuada (AIEC/FAAB). É pós-graduado em Micropolítica da Gestão e Trabalho em Saúde pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduando em Gestão Pública pelo Instituto Tocantinense de Pós-Graduação. Foi Secretário de Saúde de Dueré por 8 anos. Foi Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins (Cosems) por dois mandatos. Foi Secretário de Saúde de Gurupi em 2017 e 2018, e desde 2019, estava como Diretor-geral do Hospital Regional de Araguaína.