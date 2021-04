Share on Twitter

A prefeitura de Gurupi recebeu a solicitação de empresas ligadas ao setor de eventos na cidade, os empresários do ramo elaboraram um documento no qual sugerem ao município medidas efetivas de retomada gradativa do setor.

por Régis Caio

Capitaneadas pelo empresário e assessor cerimonialista Paulo César Ferreira e em conjunto com o o empresário e vereador Zezinho da Lafiche (Avante), o Plano de Retomada para Eventos de Pequeno Porte leva em conta sugestões feitas como o retorno de culto ecumênico, casamentos, aniversários, colação de grau, reuniões, palestras, formaturas e inaugurações; seguindo todo critério de distanciamento, como limitação de espaço e com número bem reduzido, pois a medida estabelece toda recomendação de segurança do Ministério da Saúde.

“A situação não pode esperar mais, pois muitas famílias e empresários dependem exclusivamente dos eventos para sua subsistência somos 75 empresários do setor e solicitamos dos órgãos competentes uma sensibilização para uma das classes mais prejudicadas durante a pandemia”. Destaca Paulo César.

O documento foi entregue pelo vereador Zezinho da Lafiche aos Secretários Municipais Valdeci Júnior e Cidão para que levem a pauta para análise do Comitê Gestor de prevenção e combate ao covid-19.