Por Redação

A população da cidade de Gurupi (TO) chegou a 85.126 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 10,91% na taxa de crescimento populacional em comparação com o Censo de 2010, que apontou naquela época uma população de 76.755 pessoas.

Os dados do Censo também revelam que a população do Brasil é de 203.062.512, um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010.