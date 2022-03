Share on Twitter

Na noite desta sexta-feira, 11, o senador Eduardo Gomes e os deputados federais, Carlos Gaguim, Professora Dorinha e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, assinaram a ordem de serviço para obras de ampliação da Central de Abastecimento (Ceasa) de Gurupi, com recursos de R$ 5 milhões destinados.

Por Régis Caio

Segundo o senador Eduardo Gomes, é um dia especial para Gurupi. “Estamos aqui com a prefeita Josi Nunes demonstrado o esforço coletivo de vários parlamentares para algumas obras definitivas para Gurupi, como o Ceasa, mas também anunciando novas medidas. Essa assinatura para o Ceasa é uma conquista já concreta e na próxima semana já devem começar as obras. Fico feliz de voltar a Gurupi como senador eleito e já podendo mostrar um pouco do nosso trabalho”, disse o senador.

Também estiveram presentes os deputados federais Carlos Gaguim e Professora Dorinha, vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, prefeito de Paraíso, Celso Morais, prefeito de Lajeado, Júnior Bandeira, superintendente da Codevasf no Tocantins, Homero Barreto, presidente da Câmara de Gurupi, Rodrigo Maciel, entre outras autoridades locais.