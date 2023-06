Acontece neste sábado (24) na casa de eventos “Recanto dos Ipes” em Gurupi o casamento comunitário que vai unir 100 casais apaixonados. A comemoração terá show da banda “Babado Novo”.

Segundo a coordenadora do evento, Alline Moreira, a parceria com o Governo do Estado do Tocantins e o deputado Gutierres Torquato tornou possível a realização do Casamento Comunitário. “Nós vamos realizar o sonho dessas pessoas de se casar e faremos um lindo evento. A presença da banda babado novo, o local do evento, o buffet, todo esse sonho só se torna real devido às parcerias realizadas com o Governo do Estado e com o deputado Gutierres”, afirmou Alline.