Os alunos das escolas públicas de Gurupi podem se inscrever nos cursos ofertados pela Casa de Cultura da Universidade de Gurupi – UnirG, até esta quarta-feira, 28, com isenção de taxa de matrícula e mensalidades. Podem se inscrever pessoas a partir dos 7 anos de idade.

Via Ascom Unirg

São oferecidas vagas nas modalidades de Artes Plásticas, Teatro Adolescentes, Teatro Infantil, Balé, Piano e Teclado, Orquestra de Cordas, Dança Urbana e Dança Moderna.

Em cada modalidade, 50% das vagas são destinadas ao projeto Ciranda das Artes, com isenção de taxa de matrícula e mensalidades, conforme os critérios estabelecidos no edital, que pode ser conferido no link.

Segundo o documento publicado pela Casa de Cultura, as vagas com isenção são destinadas a alunos de escola pública ou conveniada da rede municipal e estadual de ensino, do município de Gurupi e alunos que comprovem não possuir renda familiar capaz de suportar o valor da mensalidade, mediante laudo da assistência social da UNIRG ou conveniado. Essas modalidades estão distribuídas na proporção de 30% para alunos da rede municipal e 20% para alunos da rede estadual/conveniada de ensino.

A isenção de taxa nas matrículas e mensalidades é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação, e a Casa de Cultura da UnirG, que assinaram um termo de cooperação em junho deste ano.

Os interessados devem enviar um e-mail para o endereço [email protected], com as informações e documentos listados no edital. O prazo encerra nesta quarta-feira, conforme disponibilidade de vagas e as aulas devem iniciar em 09 de agosto.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone/whatsapp (63) 3612- 7571.