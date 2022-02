O fato foi registrado na noite desta última terça-feira (22) na avenida Ceará, no centro do município gurupiense. O Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou as chamas.

por Régis Caio

“Fomos acionados para combater um incêndio em veículo leve. Ao chegarmos no local as chamas já haviam consumido o automóvel por completo, realizamos o combate direto com o mangotinho e extinguimos o incêndio sem alterações. Foi realizado o rescaldo e o veículo ficou aos cuidados do proprietário e da policia militar”, destacou o Corpo de Bombeiros.