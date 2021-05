O incêndio foi registrado na noite deste domingo (23) e o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas.

Por Régis Caio

Um carro pegou fogo na noite deste domingo na principal avenida do bairro Waldir Lins em Gurupi. As causas do incêndio não foram divulgadas e o Corpo de Bombeiros foi chamado e controlou as chamas.

O fogo consumiu todo o interior do veículo e ninguém ficou ferido.