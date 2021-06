Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu nesta manhã entre Cariri e Gurupi.

Por Régis Caio

Segundo os militares, o fogo começou em uma roda do veículo. O motorista ao perceber o incêndio parou na margem da rodovia e acionou o Corpo de Bombeiros.

O fogo destruiu todas as rodas da carreta. As chamas foram controladas com a chegada dos militares. No incêndio ninguém ficou ferido.

O caminhão estava carregado de calcário e estava vindo de Formoso do Araguaia com destino a Gurupi.