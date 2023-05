Share on Twitter

da redação

Os atendimentos iniciam a partir das 14h desta sexta-feira, no sábado durante a manhã e à tarde, e encerram às 12h do domingo. Todos os serviços são totalmente gratuitos e a comunidade pode apenas comparecer ao local do projeto para ser atendida.

Serviços

Uma série de serviços serão ofertados, tais como: Consulta médica; Atendimento odontológico; Atendimento de Enfermagem; Atendimento psicológico e psicanalítico; Fisioterapeutas e massoterapeutas; Atendimentos de beleza (Corte de cabelo e Estética); orientações jurídicas; Dinâmicas e atividades lúdicas com crianças.

“A Carreta Missionária, após passar pelo sertão brasileiro, também chegou ao Tocantins, e agora é a vez de Gurupi receber o projeto, estamos com uma grande expectativa para receber a população gurupiense. O propósito da carreta é cuidar de pessoas, por meio de atendimentos de saúde, mas sobretudo e conectado a isso, oferecer um cuidado espiritual, então também estaremos oferecendo às pessoas o cuidado, o acolhimento e o amor da igreja”, explicou o pastor Rony Anderson da Luz, um dos coordenadores do projeto em Gurupi.

A Carreta Missionária pertence à Junta de Missões Nacionais (JMN), da Convenção Batista Brasileira (CBB), em parceria com a Convenção Batista do Tocantins (CBT).