da redação

“Nós estamos preparando o Carnaval com muito carinho, com bandas famosíssimas, que os foliões de Gurupi, do Tocantins e do Brasil vão amar. Eu quero reforçar e convidar a todos para que venham se divertir aqui em nossa cidade, porque Gurupi é a Capital do Carnaval do Estado do Tocantins”, falou animada a prefeita Josi Nunes.

A secretária Municipal de Cultura e Turismo, Amanda Costa, afirmou que a Prefeitura de Gurupi está investindo cerca de R$ 3 milhões no Carnaval deste ano. Ela frisou ainda que a estrutura da Folia será montada na Avenida Pará, próximo ao centro administrativo da UnirG.

“Nós ouvimos a Acig e CDL, que são instituições de empresários e então achamos por bem manter a estrutura na Avenida Pará. A intenção não é causar problemas e sim trazer pessoas e fomentar o turismo e o comércio da cidade de Gurupi”.

O lançamento reuniu autoridades locais, vereadores, empresários, músicos, representantes de blocos e teve muita batucada com a participação da Rainha do Carnaval 2020, Claudenira Almeida.

Desenvolvimento Econômico

“Esse Carnaval será incrível, empolgante e maravilhoso como sempre foi e vai continuar sendo. Carnaval é alegria e por isso estamos fazendo este investimento na Folia de Gurupi, porque é uma tradição, é algo importante para a nossa cidade. E Carnaval não significa só alegria. Carnaval significa também geração de emprego e renda, negócios e circulação de riquezas”, destacou a prefeita Josi Nunes.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (Acig), Wilson Souza Félix, reforçou que a Festa de Momo gera grande impacto na economia e na movimentação financeira da cidade.

“É uma festa maravilhosa, da qual se otimiza muito o comércio de Gurupi”.

Segurança

O comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Wesley Costa, também prestigiou o lançamento do Carnaval 2023 e afirmou que o policiamento na cidade será reforçado durante a Folia. “Através do Projeto Olho Vivo faremos o vídeo monitoramento ao vivo do Batalhão e teremos o reforço dos soldados, que se formam agora no dia 19. Então, o que depender da Polícia Militar, o cidadão pode curtir e aproveitar o Carnaval, que estaremos lá para garantir a tranquilidade”, frisou o Tenente-Coronel Wesley Costa.

Contratação de Músicos Locais

Segundo a secretária municipal de Cultura e Turismo, Amanda Costa, a contratação dos músicos locais e regionais que se apresentarão durante a Folia será feita por meio de chamamento público, que foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (clique aqui). Os regulamentos da disputa para a escolha da Rainha e Rei Momo do Carnaval 2023 e do tradicional desfile dos blocos carnavalescos devem ser publicados ainda nesta semana.