O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Antônio Andrade (sem partido), está em Gurupi na noite desta quinta-feira, 01, para lançamento do canal digital 5.2 HD da TV Assembleia e do canal 5.3 HD TVE Unitins.

Da redação

A parceria tem como objetivo divulgar, na programação do canal da TV Assembleia, conteúdos informativos produzidos pela Prefeitura Municipal de Gurupi ou veiculados em seus canais oficiais de comunicação, como site e redes sociais. De forma simples, apenas com uma antena externa local, o morador de Paraíso obterá acesso a informações sobre as atividades parlamentares, além de programação educativa e de interesse do cidadão.

As parcerias envolvem o Governo do Tocantins, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas para levar até o cidadão informações sobre seus direitos e também as aulas de cursos preparatórios para concursos transmitidas pela TV.

O sinal digital da TV Assembleia abrange as cidades de Palmas, Araguaína, Paraíso e Gurupi. Até o fim do ano, outros municípios serão contemplados, pois a meta é alcançar cerca de 700 mil tocantinenses com programação de alta qualidade da emissora do Poder Legislativo Estadual.

O presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Rodrigo Maciel, destacou o avanço tecnológico deste sinal no município gurupiense. “Um avanço na comunicação e que mostra transparência com as ações do Poder Legislativo Tocantinense”, destacou.