da redação

A disputa entre os roedores de pequi foi dividida nas categorias masculino e feminino. Entre as mulheres, a vencedora foi Francinalva Barros Rodrigues, que roeu 64 caroços de pequi. “Estou muito feliz. É a segunda vez que participo e da primeira vez não deu certo, roí 48 e agora foram 64. Tudo foi pela minha filha, o dinheiro vai para cirurgia dela. Estou muito feliz”, contou Francinalva.

Entre os homens, o Fernando Gonçalves se consagrou o grande campeão depois de roer 108 caroços de pequi, deixando uma marca histórica na competição. “Ser tocantinense já é o grande segredo. Pequi gostoso, qualidade boa, foi só se esforçar para conseguir chegar aos 108 caroços em 10 minutos”, contou animado o Fernando, quando foi questionado sobre o segredo para conseguir roer tanto pequi.

A Prefeita Josi Nunes, que foi jurada nesta competição, contou que o evento já está se tornando uma tradição em Gurupi. “O Festival do Pequi já faz parte do nosso calendário cultural; é organizado pela UFT, mas com toda a parceria da Prefeitura. E o Festival do Pequi é um evento com muito humor e alegria, onde as pessoas vem se divertir e espero que realmente continue encantando Gurupi”, afirmou a Prefeita.

Todos os vencedores receberam premiação em dinheiro. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também foi parceiro do 2º Festival do Pequi de Gurupi.