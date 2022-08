da redação

A vacinação contra a raiva em cães e gatos é anual e deve ser feita em animais a partir de 03 meses de idade. A vacina imuniza os animais contra a raiva, enfermidade que pode ser transmitida aos humanos pela saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordidas.

A campanha de vacinação na zona rural, acontecerá no período de 22 de agosto a 23 de setembro, de segunda a sexta-feira. Se dará por meio de busca ativa, quando a equipe do CCZ estará visitando as propriedades rurais e as comunidades como o Vale Verde e o Trevo da Praia. A estimativa é vacinar aproximadamente de 2.300 animais.

Já a campanha na zona urbana acontece em ponto fixo, na sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 14h às 17h. Os animais devem ser levados ao local de vacinação por um adulto, em guia e coleira. Os gatos devem ser transportados em caixas de transporte ou outro meio adequado. A estimativa é vacinar aproximadamente 9.400 animais, entre cães e gatos.