A interdição é parcial, está sendo apenas para caminhões. Veículos de passeio, transporte de passageiros e caminhões com cargas perecíveis estão passando.

Por Régis Caio

O ato começou nesta quarta-feira (08) quando caminhoneiros decidiram paralisar a rodovia para estes veículos na saída para Cariri.

“A reclamação é sobre tudo, desde o preço do frete, do combustível, das condições de trabalho dos caminhoneiros e em protesto a este sistema político brasileiro que prejudica a governabilidade do presidente”, disse na noite do dia 07 de Setembro um motorista quando estava jantando no Posto Mutucão.

Por meio de nota a PRF informou que não apoia o ato.

Nota Oficial PRF

A PRF monitorou, acompanhou e registrou alguns pontos de manifestação neste 7 de setembro, sem que fossem observados prejuízos significativos à mobilidade nas rodovias federais.

O monitoramento continua durante o dia de hoje (08).

PRF já está nos locais em que pequenos grupos estão impedindo a passagens de caminhões.

O diálogo está sendo realizado com o objetivo de liberar a rodovia. Apenas para ficar registrado. A PRF NÃO está apoiando nenhum movimento de interdição de rodovia.

Ela está nos locais de interdição dialogando para liberação e visando garantir a segurança de todos.

Nosso objetivo é garantir a livre circulação na rodovia.