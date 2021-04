A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (09) na Rua 20, próximo ao trevo da BR-153, em Gurupi, envolvendo um caminhão que estava estacionado.

por Régis Caio

Conforme o Corpo de Bombeiros o caminhão da empresa Fátima Transporte e Logística, que presta serviço a White Martins vazou nitrogênio liquido com o código de produto químico 1977, com destino a Palmas-TO.

“No local, foi verificado que saia um gás da parte traseira do tanque do caminhão, de imediato isolamos a local para evitar riscos e procuramos saber do motorista do caminhão o que estaria ocorrendo, e de qual produto se tratava”, informou os militares.

“Como resultado, se tratava de nitrogênio líquido e que aquela liberação de gás seria um procedimento normal, já que o produto gera pressão no interior do tanque e precisa ser liberado com certa frequência, todavia isso ocorre de forma automática e progressiva, só que no caso em questão a válvula estaria com defeito sendo necessário ser feito manualmente”. ressaltou.

Por conta do acumulo de pressão, quando o gás é liberado em contato com o meio externo gera uma coluna de fumaça branca e ruído muito alto, que fez com a vizinhança no local achasse que era uma situação de risco e assim acionaram o corpo de bombeiros. “Fiquei muito assustado achei que iria explodir”, disse o morador Sandro Matos, que enviou algumas fotos do ocorrido a nossa redação.