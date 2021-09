Share on Twitter

O motorista de um caminhão semirreboque teve ferimentos leves após colidir com um poste da rede de energia e elétrica, em Gurupi. A ocorrência foi atendida na noite desta quarta-feira, 15, pelos bombeiros militares do 3º Batalhão.

Da redação

O acidente foi na marginal esquerda da Rodovia BR 153, sentindo Norte-Sul, ao lado da concessionária de serviço de água e esgoto de Gurupi.

Era por volta das 20h35, quando bradou o chamado para o atendimento. Os bombeiros militares foram informados de que o veículo ao colidir com o poste, o artefato caiu sobre a cabine, ferindo o condutor.

Ao chegar, a equipe constatou inclusive, o segundo poste também caído e com a fiação em chamas no local do acidente.

O motorista já estava fora do caminhão (basculante), orientado e conversando normalmente, mas com ferimentos leves. O rapaz recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), enquanto os militares faziam o combate às chamas.