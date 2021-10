Share on Twitter

Será realizada nesta próxima segunda-feira (18) uma audiência pública para prestação de contas da construção da sede da Câmara Municipal de Vereadores de Gurupi. O evento acontecerá às 09h no plenário da Casa de Leis.

De acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maciel, o objetivo é mostrar o andamento da obra e abordar o que já foi feito pela a empresa responsável que está executando a construção da sede própria do legislativo gurupiense.

“Iremos mostrar através de vídeos e fotos o que já construído desta obra e assim mostramos transparência e zelo pelo bem público, afinal, a sede própria será um patrimônio do povo gurupiense”, destacou Maciel.

Transmissão ao vivo

A audiência será transmitida nas redes sociais para que toda a comunidade possa acompanhar. A transmissão ocorrerá no canal Câmara Municipal de Gurupi, no YouTube, e no facebook Câmara Municipal de Gurupi.

Nova sede

A nova sede terá uma área de cerca de 2.800 metros quadrados e após pronta gerará uma economia de mais de R$ 150 mil por ano ao evitar gastos com aluguel. O prédio está sendo construído no Park Filó Moreira, que fica próximo ao antigo DNIT. Em maio de 2018 a Superintendência de Patrimônio da União (SPU) e a Prefeitura de Gurupi assinaram o Termo de Entrega do terreno.