Share on Twitter

Share on Facebook

Foi realizada na manhã desta última segunda-feira (18) uma audiência pública para prestação de contas da construção da sede da Câmara Municipal de Vereadores de Gurupi. Na ocasião, o presidente da Casa de Leis, Rodrigo Maciel, apresentou números do que já foi gasto desde o início da construção em 2020 até os dias atuais.

da redação

Foi divulgado ainda vídeos e fotos do andamento da nova sede e a maquete de como será após a sua conclusão. “Será uma importante obra para o povo gurupiense ter um poder legislativo com uma sede própria e os trabalhos seguem em ritmo acelerado, estamos economizando ao máximo para concretizarmos esta conquista”, afirmou Maciel.

Durante a audiência foi apresentado que a obra está orçada em R$ 6.843.000,00 e que começou a ser executada no ano passado, na gestão anterior a atual. O prédio está sendo feito pela construtora Acauã, que venceu a licitação em 2020.

Conforme Maciel falta um pouco mais de R$ 4 milhões para a finalização completa. No momento a Casa de Leis possui um superávit de R$ 1.961.870,29 e que precisa arrecadar R$ 2.745.662,82. “Isto demonstra transparência e zelo pelo bem público. Esperamos que até setembro do ano que vem possamos entregar a nova sede para a comunidade”, disse.

O local terá uma área de cerca de 2.800 metros quadrados e após pronta gerará uma economia de mais de R$ 150 mil por ano ao evitar gastos com aluguel. O prédio está sendo construído no Park Filó Moreira, que fica próximo ao antigo DNIT.

A audiência foi transmitida nas redes sociais para que toda a sociedade acompanhasse. A transmissão ocorreu no canal Câmara Municipal de Gurupi, no YouTube, e no facebook Câmara Municipal de Gurupi.

Participaram do evento vereadores, o Secretário Municipal de Administração Valdeci Júnior, representado a prefeitura de Gurupi além de engenheiros responsáveis pela obra.

CONFIRA O BALANÇO DA AUDIENCIA PÚBLICA