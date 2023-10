BRK recebe Nota de Repúdio da ACIG e rebate

da redação

A nota feita pela Acig questiona os serviços valor da cobrança do metro cúbico da água, considerado o mais caro da região Norte. Em nota a BRK justificou os questionamentos.

Nota Acig:

A ACIG – Associação Comercial e Industrial de Gurupi, preocupada com o desenvolvimento econômico do município, assim como do Tocantins, vem por meio deste, repudiar os atos da BRK Ambiental no que se refere às altas taxas de esgoto e também o valor do metro cúbico de água, que é o mais alto da Região Norte.

Acreditamos que a comunidade em geral está sendo prejudicada devido a essas taxas abusivas que a BRK Ambiental vem cobrando além de estar sendo gerado transtornos a população, por conta das obras de instalação da rede de esgoto e serviços não acabados em diversos pontos da cidade, assim como, poeira, buracos, lama, falta de acabamento das calçadas, dentre outros.

A ACIG, já tentou contato com a referida empresa via ofício para obter explicações, contudo, não obtivemos resposta. Nossa entidade se preocupa e repudia qualquer ação que venha prejudicar a situação econômica da comunidade em geral.

__________________________________

Nota BRK

“A BRK informa que não recebeu solicitação de informações da entidade, mas que está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. A concessionária destaca que a tarifa cobrada no estado é definida pela agencia reguladora, com base em critérios técnicos que buscam garantir a qualidade dos serviços prestados e os investimentos necessários à expansão do saneamento básico no Estado. O Tocantins possui os melhores índices de atendimento da região Norte do país, sendo que Gurupi possui o sistema de abastecimento de água universalizado e um índice de atendimento com esgoto que evoluiu de 35% para 70% só em 2023.”