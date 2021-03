Share on Twitter

Share on Facebook

Bombeiros militares de Gurupi foram acionados para resgatar um homem que caiu numa cisterna, na noite desta segunda-feira, 15. A vítima não foi identificada, mas teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente, segundo relato de testemunhas e dos indícios apresentados pela vítima durante o salvamento.

por Régis Caio

O chamado aos socorristas ocorreu por volta das 18h40, na Rua Esdras Avelino do Residencial Atalaia, e a ação durou cerca de uma hora. Um dos bombeiros militares teve que entrar no poço para proceder as amarrações e prepara-lo para o içamento.

A vítima não teve ferimentos, pois a cisterna, com quase três metros de profundidade, estava com água. O poço tinha uma escada instalada na lateral da parede, mas ainda assim o homem não conseguiu sair.

Só com apoio do bombeiro o homem pôde subir e ser deixado aos cuidados da esposa.