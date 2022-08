da redação

O corpo de um caseiro que cuidava de um rancho às margens do Rio Tocantins, numa área conhecida como Vila Quixaba, na BR-242, em Gurupi, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, após quase 30 horas de buscas. Leandro Simplicio da Silva, de 39 anos, se afogou após a embarcação em que estava bater numa pedra, provocando sua queda na água com o impacto. Ele voltava de outra propriedade, onde tinha ido ajudar um amigo.

O acidente ocorreu na segunda-feira, 15, por volta das 15h40. Instantes depois, os bombeiros militares do 3º Batalhão, em Gurupi, foram acionados, iniciando as buscas no mesmo dia. Desde então, diversas incursões foram executadas, como mergulhos em locais que chegam a sete metros de profundidade, bem como ações embarcadas superficiais percorrendo cerca de 15km do ponto onde Leandro desapareceu.

Apesar de as águas do Rio Tocantins estarem limpas, permitindo boa visibilidade aos mergulhadores, as primeiras 24 horas de buscas intensas não trouxeram êxito à equipe, que chegaram trabalhar de noite, com as ações superficiais.

Contudo, por volta das 8h da manhã desta quarta-feira, os mergulhadores avistaram o corpo da vítima, que havia boiado cerca de duas horas de viagem embarcada após o ponto onde Leandro desapareceu.

O resultado trouxe alívio a todos, sobretudo aos familiares, que aguardavam o fim do desfecho para enterrar o corpo do ente.

Além da embarcação do Corpo de Bombeiros Militar, outras cinco voadeiras apoiaram a operação.