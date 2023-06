da redação

Durante o treinamento, os bombeiros receberam certificações da Scuba Dive International e da Emergency Response Diving International (ERDi), organizações renomadas e reconhecidas internacionalmente. Essas certificações validam o protocolo de atendimento dos bombeiros, garantindo que eles estejam aptos e preparados para atuar nas mais diversificadas ocorrências aquáticas.

O curso abrangeu uma ampla gama de habilidades e conhecimentos essenciais para operações de mergulho e resgate em águas profundas. Os bombeiros aprenderam técnicas avançadas de mergulho autônomo, navegação subaquática, resgate de vítimas submersas, primeiros socorros específicos para mergulhadores, comunicação subaquática e gerenciamento de riscos.

A certificação obtida pelos bombeiros do 3° BBM reforça a sua capacidade de resposta em situações de emergência, como afogamentos, desaparecimentos ou acidentes aquáticos. Com o protocolo de atendimento reconhecido internacionalmente, esses profissionais estão preparados para atuar de forma eficaz e segura, seja em rios, lagos ou no mar.

A temporada de praia de 2023 está se aproximando rapidamente, e a certificação em mergulho e resgate aquático oferece aos bombeiros uma vantagem significativa ao enfrentar os desafios que surgem no meio aquático. Além disso, a capacitação contínua e o aprimoramento das técnicas de salvamento demonstram o compromisso do 3° BBM em garantir a segurança dos banhistas e frequentadores das praias durante o período de maior movimentação.