Na tarde desta sexta feira 17 de Dezembro de 2021, foi concretizado o projeto: Minha bike zero na Escola Municipal Elizeu de Carvalho, localizada no setor industrial.

O projeto faz parte do projeto pedagógico do professor e diretor Arizomar dos Santos Souza e propõe premiação dos alunos que conseguiram cumprir alguns critérios, entre eles: frequência, interesse, capricho, superação, atividades realizadas no período de 13 de Setembro a 10 de dezembro.

A Escola Elizeu de Carvalho possui 8 turmas, e para a execução do projeto o diretor conseguiu 8 bicicletas para serem entregues uma para o(a) aluno (a) que por mérito cumpriu os desafios.

Além das premiações das bicicletas distribuídas para o primeiro lugar de cada turma, houve também a premiações para os alunos do 2° ao 6° lugar que receberam, como forma de incentivo ao aprendizado, mochilas, estojos de lápis, materiais escolares e outros brindes doados por alguns patrocinadores e amigos da escola.

“A concretização desse projeto com a entrega desses prêmios foi um sucesso que abrange a escola, família e a comunidade do setor e em 2022, o projeto continua!”, disse um do grupo de voluntários..