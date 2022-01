Na manhã desta sexta-feira, 14, a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o Presidente da Agência Gurupiense de Desenvolvimento (AGD), David Garcia e o Comandante do 4º BPM, Ten. Cel. W Costa, assinaram um Termo de Cessão de Uso de Imóvel para reativar a Base de Apoio da Polícia Militar na Praça do Sol, na saída Leste de Gurupi. O setor privado também faz parte da parceria.

da redação

O imóvel já existe e pertence a Prefeitura de Gurupi, por meio da AGD. No local, já funcionou uma Base de Apoio da PM, mas há vários anos estava desativada e sem nenhuma utilidade. Com a cessão, o local será reformado por um empresário da região e tornará a ser utilizado pela polícia para reforçar as ações de segurança na região que contempla bairros como Vila São José, Jardim Sevilha, Setor Leste, Alto dos Buritis, entre outros.

Para a prefeita Josi Nunes, as parcerias são fundamentais na gestão pública, pois elas possibilitam melhores resultados. “É muito importante essa parceria, pois vai melhorar o serviço de segurança, o custo vai ser menor, e teremos mais mãos para executar o projeto. O empresariado local tem interesse e entra também na parceria com a reforma do prédio e juntos vamos somar forças, conseguir os recursos e equipamentos necessários para montar essa base. Esse é nosso modelo de trabalho, somando parcerias, pois com isso agregamos mais pessoas e o resultado é muito melhor”, destacou.

O comandante do 4º BPM, Ten. Cel. W Costa, frisou que parcerias como esta são fundamentais para a redução nos índices de criminalidade. “Quem ganha com essa parceria é o cidadão de bem, pois com essa base de apoio aumentaremos o efetivo no patrulhamento, intensificaremos as abordagens e com certeza minimizará o número de crimes na região. Em 2021, por exemplo, conseguimos reduzir em 21% o número de roubos e recuperamos quase 200 veículos roubados ou furtados na região, então essa parceria vem somar com a segurança pública e trazer ainda mais tranquilidade para a comunidade”, pontuou.