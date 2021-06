Para ajudar a desacelerar o aumento de casos de Covid-19 em Gurupi, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) implantará neste sábado e domingo, 05 e 06, das 8h às 18h, barreiras sanitárias em dois pontos da cidade. Uma na saída para Peixe, e a outra na saída para Dueré.

Da redação

A força-tarefa contará com equipes da SEMUS, que farão testes rápidos, verificação de temperatura e darão orientações sobre os procedimentos para diminuir os riscos de contágio e transmissão do Coronavírus.

As pessoas que tiverem com sintomas de Covid-19, gripais ou alteração na temperatura corporal serão encaminhadas para as unidades de saúde conforme os sintomas que apresentarem que poderá ser a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em casos moderados ou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do setor Sol Nascente, em casos mais leves.

A UBS Sol Nascente será a unidade sentinela deste fim de semana.

Segundo o secretário de Saúde, Relmivam Milhomem, a ação é uma medida preventiva que tem como objetivo frear o crescimento das infecções por Covid-19, sendo mais ágil na busca pela identificação do diagnóstico. “Cada ação é de suma importância e estamos buscando meios, juntamente com a imunização da comunidade, enquanto não chegam mais doses para imunizarmos todos, de alcançarmos o controle efetivo da pandemia”, declarou.

A ação, além das equipes da Saúde, também conta com o apoio da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT).