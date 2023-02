da redação

Com a Avenida tomada de foliões, que aguardavam ansiosamente para dançar ao som do piseiro, as atrações regionais Deusa Pinheiro e Banda Balança-I fizeram bonito no circuito e apresentaram ao público um repertório repleto de sucessos dos ritmos axé e forró.

Em seguida, a banda Barões da Pisadinha subiu no trio elétrico e levou o público ao delírio com seu carisma e diversos sucessos como “Só Basta Você Me Ligar”, “Baby, Me Atende”, “Quero Ver é Me Esquecer” e “Tá Rocheda”. Os artistas interagiram com os foliões na Avenida e nos camarotes e o vocalista da banda, Rodrigo Barão, fez questão de descer do trio elétrico e subir no camarote da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, para parabenizá-la pela bela festa.

“Toda vez que a gente chega aqui em Gurupi somos bem recebidos, desde a primeira vez, e agora não foi diferente. Por isso estamos aqui com a maior alegria do mundo para tocar para esse povo desta cidade maravilhosa”, disse tecladista e produtor, Felipe Barão. “Que maravilha ver esse povo gastando a sola do sapato para matar a saudade do Carnaval, depois de dois anos, o povo brasileiro gosta da folia e aqui em Gurupi não é diferente”, afirmou o cantor Rodrigo Barão.

E não parou por aí. Depois da banda baiana, os foliões mostraram que tinham energia de sobra para ainda dançarem ao som das bandas regionais Higor Queiroz, Isaac Rodrigues e DJ Lelis.

A prefeita Josi Nunes destacou sua emoção de receber o reconhecimento das pessoas com a organização da festa. “Eu estou muito emocionada, por isso estou nesse pique total. É o primeiro Carnaval da nossa gestão e ontem o público parabenizou muito e temos ouvido elogios da estrutura, das bandas tanto regionais quanto nacionais. Isso me dá um prazer muito grande, de ver que as pessoas estão gostando, porque tudo que fazemos é para a comunidade, então se as pessoas estão gostando eu fico feliz”, relatou.

Autoridades

A segunda noite do Carnaval de Gurupi também foi prestigiada por autoridades como os deputados federais Carlos Gaguim e Alexandre Guimarães; os deputados estaduais Eduardo Fortes e Gutierres Torquato; a prefeita de Figueirópolis, Jakeline Pereira; e os vereadores de Gurupi, Valdônio Rodrigues, Elvan Leão, Jair do Povo, Ronaldo Lira, César da Farmácia e Marílis Fernandes.

O deputado federal Carlos Gaguim citou sua parceria com a gestão da prefeita Josi Nunes e enalteceu a realização do evento. “Não podia deixar de prestigiar minha amiga e grande parceira, Josi Nunes, que organizou essa bela festa junto com sua equipe e mostrou que o Carnaval de Gurupi é o melhor do Norte do Brasil. Parabéns à gestão por toda a organização”, disse o parlamentar.